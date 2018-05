Breda kan best een wethouder van Geluk gebruiken

COLUMNBij het schrijven van deze column doe ik vaak mijn oortjes in en zoek ik op Spotify een afspeellijst voor een inspirerend muziekje. Have a Great Day, heet een van de lijsten die de muziekdienst me aanbiedt. Nou oké dan. Ik trap af met Here Comes the Sun van The Beatles en inderdaad, ik voel het geluk opborrelen.

Geluk, je zou zeggen dat dat in Breda voor het oprapen ligt. Liet het Verhaal van Breda - zeg maar de toekomstvisie van de stad - eind 2016 niet zien dat we in een internationale groene schakelstad wonen waar mensen elkaar ontmoeten en het goed toeven is?

Beetje pijnlijk was het wel dat Breda vervolgens in de geluksindex van de Atlas van Nederlandse Gemeenten in de lijst van vijftig grotere steden niet verder kwam dan plaats 31, dertien plekken onder Helmond en twintig onder Roosendaal...

Werk aan de winkel dus. In Drimmelen hebben ze met Jan-Willem Stoop een wethouder van Geluk benoemd. Als Breda dan zo nodig een zesde wethouder moet krijgen, laten we hier dan ook maar een geluksbestuurder aanstellen.

In een interview met deze krant vertelde Stoop over wat hij onder geluk verstaat: "Elkaar helpen. Samen denken en werken aan initiatieven om het leven leuker te maken. Een wandeling met iemand die eenzaam is, een leuk buurtevenement organiseren. Zelfs de 475.000 bloembollen die de gemeente heeft geplant zijn een klein geluksmomentje als je ze in bloei ziet staan." Geluk hoeft niet zo moeilijk te zijn.

Het is jammer dat Patrick van Lunteren niet verder mag als wethouder. Met zijn wapperende manen op de fiets door de Bredase wijken past hij uitstekend in een geluksprofiel. Bovendien: dat hij de helft van zijn inkomen in de SP-pot moet stoppen, deert hem niet. Want geld maakt niet gelukkig.

Maar ik gun het Boaz Adank ook wel. Na bijna drie jaar ellende met evenementen, parkeren, winkelsluitingstijden en de zuidelijke rondweg is hij nu wel toe aan een portefeuille waar mensen blij van worden. Oortjes in en VVD-lijflied Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht op de afspeellijst. Let's make Breda blij again. Goede slogan ook voor het nieuwe coalitieakkoord.