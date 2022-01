Breda Jazz viert vijftigste editie met enorme muurschildering in de stad

Het Breda Jazz Festival is sinds 1971 onlosmakelijk met Breda verbonden. Het is, zoals voorzitter Bart Wouters vertelt, inmiddels één van de oudste, grootste, gratis toegankelijke jazzfestivals in Nederland, zelfs in Europa.

Oude droom

Reden om voor de vijftigste editie flink uit te pakken. Goed, die was eigenlijk vorig jaar. ,,Maar, omdat we het festival toen vanwege corona slechts in aangepaste vorm konden laten doorgaan, hebben we beslist dat we dit jaar pas echt bij de vijftigste editie stilstaan", zegt Hanneke Griffioen van Breda Jazz.

Daarvoor wordt een oude droom verwezenlijkt. ,,Al meteen na het festival van 2019 kwamen we op het idee om de vijftigste editie te eren met een grote muurschildering die ingaat op verleden, heden en toekomst van Breda Jazz.”

Verhalen uit Breda

Destijds werd al contact opgenomen met de organisatie van Blind Walls Gallery. Die heeft inmiddels in Breda al honderd muurschilderingen van (inter)nationale kunstenaars gerealiseerd. Werken die zijn geïnspireerd op verhalen uit Breda.

Dat is ook wat Breda Jazz Festival voor ogen staat met de Breda Jazz FestiWall. ,,We hopen dat mensen via onze site en social media hun verhalen en herinneringen delen over ons festival", zegt Griffioen. ,,Die kunnen de kunstenaar inspireren.” Wouters: ,,Op die manier wordt de muurschildering nog meer een project van ons allemaal.”

Crowdfunding

Want, al is het bedoeld als cadeau voor de stad, om het te kunnen uitvoeren, doet Breda Jazz , als non profit organisatie, wel een beroep op iedereen die het festival een warm hart toedraagt. Om de 11.000 euro bijeen te sprokkelen om kunstenaar, hoogwerker, verf en ander materiaal te kunnen betalen, is maandag bij Voordekunst.nl daarom een crowdfundingsactie van start gegaan.

Voor het kunstwerk van zestien bij elf meter, is inmiddels een muur gevonden aan de Nijverheidssingel. Blind Walls Gallery zoekt een kunstenaar, waarna samen met Breda Jazz en bewoners een ontwerp wordt gekozen. In mei volgt de feestelijke onthulling. ,,Dat is ergens voor 26 mei, wanneer, traditiegetrouw op Hemelvaartsdag, de vijftigste editie van het jazzfestival losbarst.”