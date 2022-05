Breda Jazz viert 50ste verjaardag met Jazzy Blind Wall

Dat de organisatie van Breda Jazz staat te popelen om haar 50ste verjaardag met de stad te vieren is geen geheim. Niet alleen is het festival dit jaar grootser in opzet, maar ook de aanloop hiernaartoe. Zo hield het muziekevenement de afgelopen periode al meerdere voorproefjes in zorgcentra en op scholen. ,,Maar het grootste cadeau dat we Breda kunnen schenken, is toch deze fantastische muurschildering”, laat Breda Jazz voorzitter Bart Wouters vlak voor de onthulling weten. Dat deze liefde wederzijds is valt goed te zien aan de crowdfunding voor de mural die ‘meer dan succesvol’ was.