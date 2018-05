Breda Jazz swingt door tot in de late uurtjes

VOF De Kunst overtuigt in Breda met een kindercon­cert voor alle leeftijden

12 mei BREDA - 'Er is hier ruimte voor stilte en gebed', staat er te lezen op de deur van de Lutherse kerk aan de Veemarktstraat in Breda. Dat zit er zaterdagmiddag even niet in. De kerk is namelijk gereserveerd voor één van de meest spontane en luidruchtige onderdelen van het Breda Jazz Festival, het kinderconcert van VOF De Kunst en saxofonist Bert Brandsma. De zaal is stampvol en heeft er zin in.