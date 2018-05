Breda Jazz ontwaakt in Hotel Keyser: 'Eerst een spierballenontbijt'

In vrijwel alle 87 kamers logeren jazzgasten. Van over de hele wereld. Nederpelt ziet elk jaar veel dezelfde gezichten, vertelt ze. ,,Sommige artiesten en bezoekers komen al jaren hier. Er hangt een gezellige, familiaire sfeer.'' Ted Willems uit Helmond is een van die bekende gezichten. Sinds 2002 overnacht hij in het hotel. Maar voor hem en zijn zoon Tim is het ontbijt niet relaxen: ,,We moeten zo weer door. Hebben er zelfs al een uurtje opzitten.''



Ted heeft een muziekhandel in Helmond. Verzorgt nu voor de achttiende keer de piano's op het festival. ,,De eerste twee jaar reed ik nog op en neer naar Helmond. Maar dat was gewoon gevaarlijk, ik sliep nauwelijks. Sindsdien heeft de organisatie geregeld dat we hier kunnen slapen.'' Want het is hard werken: sommige podia zijn vrij hoog, waardoor vader en zoon de piano moeten tillen. ,,We eten nu een paar goede boterhammen. Een spierballenontbijt.''