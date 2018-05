Breda Jazz klaar: opruimen maar!

UPDATE 'Niks aan de hand in Breda', overlast­ple­ger sloeg op de vlucht, afzetting was voorzorgs­maat­re­gel

21:20 BREDA - De woning die in de St. Ignatiusstraat in Breda was afgezet is inmiddels weer vrijgegeven. De politie zette de woning af in verband met een op de vlucht geslagen overlastpleger. Hij zou in die straat in het betreffende huis wonen, maar dat bleek niet te kloppen.