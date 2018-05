Breda Jazz Festival trapt af: 'Breda geniet dankzij erfgoed New Orleans'

Wouters: ,,In het kader van 300 jaar New Orleans hebben we een plaquette laten maken. Jazz en Breda verwelkomen Tuba Skinny daarmee.'' Hij reikt de plaquette - een bordje van A4-formaat - uit aan Tuba Skinny, de band die het traditionele geluid van New Orleans in de muziek legt en als paradepaardje naar het festival is gehaald.



Depla: ,,We laten zien dat wij als stad genieten van wat New Orleans heeft voortgebracht. New Orleans, gefeliciteerd.'' En tegen Tuba Skinny: ,,Dankzij jullie cultureel erfgoed hebben wij dit feest waar we trots op zijn.''