Breda Jazz Festival the day after: ‘Vandaag moeten we flink aan de bak’

BREDA - Na een druk bezocht Jazz Festival, is de rust weer teruggekeerd in Breda. In plaats van swingende jazzmuziek overheerst deze maandag het geluid van veegwagens, vrachtauto’s en ook de kerkklokken zijn weer hoorbaar.

De afgelopen dagen vormde Breda een trekpleister voor jazzliefhebbers en dagjesmensen. Nu het muzikale deel van het festivalprogramma is afgewerkt, rest er nog één onderdeel en dat is opruimen. Vandaag wordt er dan ook met man en macht gewerkt om de sporen van het festival te wissen en de stad in oude staat te herstellen. Hekken en buitenbarren worden verzameld, lege fusten worden opgestapeld en terrassen worden weer uitgezet.

Café de Huiskamer

Ook René de Vos, eigenaar van Biercafé de Huiskamer, is heel de dag bezig met opruimen in en rondom zijn café. Hij verwacht tot het einde van de middag bezig te zijn, maar dat heeft ook een andere reden: “Successen moet je vieren, dus dat hebben we gisteren ook gedaan. We kijken met zo’n goed gevoel terug op de afgelopen dagen, dus daar hebben we gisteravond even met het team bij stilgestaan. Het opruimen hebben we daarom even gelaten voor wat het is, dus vandaag moeten we nog flink aan de bak.”

Buiten het centrum

Niet alleen in de binnenstad is er werk aan de winkel. Ook op andere locaties waar de afgelopen dagen podia te vinden waren, steken ondernemers de handen uit de mouwen om hun straatje schoon te vegen. Horecaondernemers Joris Zomerdijk en Ivo Scheffers zijn druk met het aanvullen van hun T-huis in het Valkenbergpark en dat is hard nodig. “We maakten voor het eerst deel uit van het festival, en dat hebben we gemerkt ook. Het was ontzettend druk.” Het verbaast Joris niet. “Het Valkenbergpark is een park voor iedereen en dat komt ook met het Jazz Festival tot uiting.”