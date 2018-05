Breda Jazz Festival houdt vast aan zelfde locaties, jubileum in zicht

BREDA - Het 48e Breda Jazz Festival vindt dit jaar plaats op eerder bewezen locaties. Van uitbreiding is nog geen sprake, hoewel festivaldirecteur Bart Wouters en burgemeester Paul Depla die wens en noodzaak vorig jaar wel uitspraken.

Wouters: ,,Zolang zaken als veiligheid, crowd control en financiële gezondheid terecht hoog in het vaandel staan, moeten we goed kijken waar we ons geld aan uitgeven.''

De optredens op de Grote Markt beginnen en eindigen een uur eerder. De locatie van discotheek Kerkplein vervalt - evenals de pendeldienst vanaf parkeerplaats P5 bij het Rat Verlegh Stadion. De Avenue krijgt juist een meer uitgebreide programmering.



,,Geen grote veranderingen'', concludeert Bart Wouters. ,,Maar achter de schermen zijn we wel flink bezig. We willen blijven doorontwikkelen.''

Gewijzigde eindtijden

De gewijzigde eindtijd van 01.00 naar 00.00 uur is in overleg met omwonenden van de Grote Markt tot stand gekomen. Wouters: ,,We compenseren die vervroegde sluiting door een uur eerder te beginnen.'' De eindtijden op de andere buitenlocaties blijven ongewijzigd.

De pendeldienst vanaf de parkeerplaats bij NAC naar de binnenstad viel vorig jaar op het laatste moment uit. Het terrein werd toen klaargestoomd voor de festiviteiten rond de promotiewedstrijden van de club. De dienst blijkt dit jaar niet noodzakelijk volgens de gemeente. Wouters: ,,In de parkeergarages is nog voldoende ruimte, en de stadsbussen rijden gewoon vanaf P5.''



Het Van Coothplein is nog altijd in beeld als een van de hernieuwde locaties. ,,Maar we krijgen de handen van de horeca nog niet op elkaar voor dat plan.''

New Orleans 300 jaar

Het Breda Jazz Festival staat dit jaar stil bij de 300e verjaardag van de stad New Orleans, de geboorteplaats van de jazz. ,,Dat doen we met orkesten en bands die uit New Orleans-afkomstige stijlen spelen. Tuba Skinny is zo'n orkest, ik ben trots dat zij er zijn.''

Met een schuin oog kijkt de organisatie al naar het 50-jarig bestaan, over twee jaar. ,,Daar proberen we de komende tijd iedereen warm voor te krijgen. We willen er een knallende editie van maken.’’