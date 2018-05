Breda Jazz Festival barst bijna los: 'Laat maar komen!'

Barman Marc van Tilburg maakt ondertussen op de Havermarkt de buitenbar van Café Bruxelles gereed. ,,Nog even rammen'', zegt hij. Zijn collega's zijn binnen nog druk bezig. Van Tilburg kijkt er de hele week al naar uit: ,,We staan vandaag met een man of tien. Iedereen heeft er zin in. Jazz is een van de hoogtepunten van het jaar. Puur genieten én je krijgt er nog betaald voor ook.''



Bij JA! BREDA op de Grote Markt kan het feestje beginnen. ,,Laat maar komen'', lacht eigenaresse José Brokaar. ,,Het zijn topdagen voor ons. Lange dagen, dat wel. Vandaag gaan we tot een uurtje of twee 's nachts door, schat ik zo. Maar de muziek en het publiek slepen je er doorheen.''



Spannend vindt ze het niet meer. ,,Na acht jaar Jazzfestival weet je wat je kunt verwachten.'' Maar: ,,We sturen nog wel wat berichtjes naar boven toe. Dat het maar droog blijft. Het mag overal regenen, behalve hier in Breda.''