Breda Jazz Festival 2019 was bijna niet doorgegaan

BREDA - Het had nauwelijks gescheeld of Breda Jazz Festival was dit jaar niet doorgegaan. Dat meldt de organisatie van het jaarlijkse evenement.

In december stond het festival er financieel zo slecht voor, dat het bestuur overwoog de stekker uit het evenement te trekken.

Eén en ander was het gevolg van een combinatie van factoren. Allereerst kampt het festival sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 met jaarlijks afnemende inkomsten van sponsoren en fondsen. Tegelijkertijd heeft het evenement te maken met oplopende kosten.

Veiligheidseisen

Meest in het oog springen de sterk gestegen bedragen die Breda Jazz Festival kwijt is aan veiligheidsmaatregelen.Om aan de gemeentelijke veiligheidseisen te voldoen was het festival in 2016 nog rond de 15.000 euro kwijt. ,,Dit jaar kost het ons 70.000 euro”, aldus Willem Schoonebeek van Breda Jazz Festival.

Maar dat is niet alles. ,,Nee”, zegt voorzitter Bart Wouters: ,,We hebben ook te maken met kostenstijgingen voor zaken als licht, geluid, podia, catering en andere voorzieningen. ,,In een tijd dat de crisis voorbij is zijn bedrijven nog steeds voorzichtig met het sponsoren van evenementen”, aldus Wouters.

Negatief saldo

Komt nog eens bij dat Breda Jazz Festival tijdens de magere jaren de eigen reservepot tot de bodem heeft geleegd. Bovendien was in december 2018 nog onduidelijk met welk subsidiebedrag de gemeente Breda het evenement in 2019 wilde steunen. Ook was in die maand het in 2018 extra toegezegde bedrag van 25.000 euro voor de dekking van de sterk gestegen veiligheidskosten nog niet overgemaakt.

Breda Jazz Festival stevende af op een negatief saldo. En dat, terwijl eigenlijk in december al begonnen had moeten worden met de organisatie van het festival. Acts hadden al geboekt moeten zijn, maar stonden, als gevolg van de financiële onduidelijkheid, in optie of waren inmiddels elders geboekt.

Inzet horeca

De gemeente zei uiteindelijk een subsidie toe van 150.000 euro. Waarvan 25.000 euro onmiddellijk wordt uitgegeven aan een vereist professioneel beveiligingsplan. Wouters: ,,Het is dat dankzij de inzet van deelnemende horeca, Bredase hotels en dankzij de inbreng van het Ondernemersfonds, enkele winkelstraten en vooral nieuwe sponsors, dat we toch weer financiën binnen kregen.”

Breda Jazz 2019 lijkt daardoor veilig, mits ook het publiek bijdraagt. ,,De organisatie wil graag nog jaren vrijwillig een mooi evenement neerzetten. Maar als er niets gebeurt, is het de vraag of we volgend jaar de 50e editie rond gaan krijgen.”