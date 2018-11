Breda jaagt met big data op criminelen

Breda haalde de Autoriteit Persoonsgegevens erbij: mag dat eigenlijk wel, al die persoonlijke gegevens aan elkaar verbinden? En houdt dat wel stand bij een rechter, om informatie op deze manier te vergaren? ,,Bleek dat er veel meer mag dan we op voorhand dachten. Privacy is vaak een schijnargument om niet met elkaar samen te werken. Zolang je maar kan laten zien wat je doet, is veel mogelijk. En dus zoeken wij als gemeente naar de grenzen van onze mogelijkheden hierin.”



Het lijkt zoeken naar een speld in een hooiberg. Want waar begin je, wat controleer je? ,,We gaan nooit actief op zoek naar misstanden. Als we signalen opvangen controleren we ze.” Zo viel het de Brabantse Taskforce op dat de kappersbranche wel erg floreerde in bepaalde gebieden. ,,Dan kun je twee weken door de stad fietsen en het aantal tellen", zegt Depla. ,,Of je zoekt het met één druk op de knop op. Met een analyse van al die gegevens, big data, krijgen we de hotspots in beeld. Van de 24 zaken zijn er dan drie waarvan we denken: die zijn wel erg kwetsbaar voor criminaliteit.”