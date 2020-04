Eindelijk: bouwplan Tuinen van Genta in Breda komt nu echt van de grond

10:57 BREDA - Het bouwrijpmaken van het vroegere industriegebied aan de Teteringsedijk in Breda, gedoopt in Tuinen van Genta (naar de vroegere sigarenfabriek), begint in november dit jaar. Dat is de gemeente overeengekomen met ontwikkelaar Synchroon. Er wordt al vijftien jaar over het bouwplan gepraat.