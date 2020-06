‘Breda is leuk en gezellig, maar ik wil er niet op kamers’

jong in...ZUNDERT - Samen met andere jongeren uit de wijk trapt Jacco de Bil (17) ­regelmatig een balletje op het plein naast de Sint Annaschool in Zundert. Hij is blij dat hij weer kan trainen bij VV Zundert en dat de sportscholen volgende maand open mogen. ,,Ik heb het sporten echt gemist.’’

Ben je een fanatieke sporter?

,,Ik ben drie tot vier keer per week in de sportschool te vinden, dus ik baalde wel dat die dicht moest. Ik had thuis wat dingen aangeschaft om oefeningen te doen, maar dat is toch anders. Sinds mijn achtste voetbal ik bij VV Zundert. We spelen tegen de tweede teams van steden als Breda en ­Etten-Leur, dus dat gaat best goed.’’

Wat doe je verder in je vrije tijd?

,,Ik ben regelmatig op het pleintje in onze buurt om te voetballen of gewoon te zitten met vrienden. Het is echt een plek in de wijk om samen te komen.’’

Heeft de buurt weleens overlast van jullie?

,,Er wordt heel soms geklaagd over geluidsoverlast, maar het valt heel erg mee, hoor. We zorgen ­ervoor dat we niet te veel herrie maken en we gaan vaak rond tien uur ’s avonds naar huis.’’

Is er genoeg te doen in Zundert?

,,Qua supermarkten is het prima, vind ik. Er zijn ook wel kledingwinkels, maar die zijn best klein, dus meestal ga ik daarvoor naar Breda. Wel mis ik een bioscoop en een McDonald’s.’’

Wat voor mensen wonen er in Zundert?

,,Het is een grote mix hier. Je hebt veel verschillende mensen om mee om te gaan en dat is wel leuk. In mijn buurt ga ik met jongeren uit allerlei culturen om. Uitgaan doe ik vooral met vrienden van school.’’

Waar ga je meestal uit?

,,In Breda of Highstreet in België. Dat is soms nog wel een gedoe met openbaar vervoer. Daarom wil ik snel mijn rijbewijs halen. Ik ben al bezig met rijlessen.’’

Ben je dan altijd de Bob?

,,Ik drink nooit alcohol, dus dat is geen probleem. Ik zie het voordeel er niet van. Om het leuk te hebben hoef ik niet te drinken. Ik heb weleens een slok Jupiler op, maar daarna nooit meer de neiging gehad om het te proberen.’’

Wat vinden je vrienden ervan dat je geen alcohol drinkt?

,,Ze respecteren het gewoon. Ze maken er soms grapjes over, maar ik hoef me niet te verdedigen. Dat zou ook wel raar zijn.’’

Wat vind je van het gebruik van lachgas onder jongeren?

,,In mijn eigen vriendengroep gebeurt dat niet echt, maar ik hoor en lees er wel over. Dan zie ik op het nieuws voorbijkomen dat er een ongeluk is gebeurd en dat de chauffeur lachgas had gebruikt. Ik vind het echt heel dom dat je dan gaat rijden.’’

Je bent geslaagd voor de havo. Hoe zet jouw leven er nu uit?

,,Ik werk als vakkenvuller bij de Albert Heijn in Zundert. Het is heel leuk om daar te werken, het is een geweldig team. Sowieso is het leuk om in je eigen dorp te werken, omdat je dan veel bekenden tegenkomt.’’

Wat ga je na de vakantie doen?

,,Ik ga bedrijfskunde studeren in Breda. Ik ken de stad al, omdat ik er ook naar de middelbare school ging. Het is er leuk en gezellig, maar ik wil er niet op kamers. Ik wil gewoon op en neer reizen.’’

Blijf je altijd in Zundert wonen?

,,Moeilijk te zeggen. Ligt eraan wat er op mijn pad komt: wat voor werk ik ga doen en wie ik tegenkom. Ik zie het allemaal wel. Voorlopig heb ik het hier goed naar mijn zin.’’