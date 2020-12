Breda is klaar met gedogen van vervuilende buitenlandse vrachtwagen in milieuzone

Het stadsbestuur van Breda heeft zijn handtekening gezet onder een verklaring die ook door andere steden in Nederland, België en Luxemburg is ondertekend. Het doel: het verdwijnen van het onderscheid tussen vrachtwagens met een Nederlands en een buitenlands kenteken.

Niet mogelijk

Op dit moment kan elke truck van over de grens ongestoord de Bredase milieuzone inrijden. Het is voor de gemeente namelijk niet mogelijk om de meest voor de hand liggende gegevens zoals naam, adres en woonplaats in te zien. Hetzelfde geldt voor technische informatie.

Het is een ergernis doe ook in Den Haag groeit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft er al verschillende keren op gewezen. Dat heeft er overigens wel toe geleid dat de gegevens van Belgische vrachtwagens binnenkort waarschijnlijk wel beschikbaar komen.

Problematiek

Breda neemt de milieuzone in de binnenstad serieus. Het college overweegt zelfs om de toegangseisen in 2022 te verzwaren. Als het aan het college ligt rijden er vanaf dat jaar alleen nog maar vrachtwagens en bussen met minstens een Euro6-motor de stad in. Nu ligt de lat nog op een minder schone Euro4-motor.Dat is een opstap naar 2025. Dan mag er in principe geen enkele vervuilende auto het centrum meer in.