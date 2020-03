Breda is ineens gemeente met meeste gevallen van corona: 16 inwoners besmet

Op zondagochtend stond in Breda het aantal nog op 3. Van de nieuwe gevallen is niet bekend hoeveel mensen in het ziekenhuis liggen en hoe zij besmet zijn geraakt.

GGD bezig met contactonderzoek

Woordvoerster Monique Goossen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bevestigt dat er een sterke toename is van het aantal coronabesmettingen in Breda. ,,De GGD is momenteel bezig met een contactonderzoek. We proberen te achterhalen wat de bron van deze besmettingen is. In heel Brabant is het vaststellen van de besmettingsbron een probleem. Ik kan niet zeggen of de dertien nieuwe gevallen in Breda aan elkaar gerelateerd zijn.’'