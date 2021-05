Breda is gaststad voor campagne tegen geweld tegen vrouwen

BREDA - De Nederlandse aftrap van de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen, Orange the World, is dit jaar op 25 november in Breda. Breda is uitgekozen, omdat de stad jaarlijks zeer actief is in de campagne.

,,Breda was de afgelopen paar jaar al een actieve gemeente in de campagne en we vinden het fantastisch dat we op 25 november daar de aftrap kunnen doen”, aldus Marije Cornelissen van UN Women Nederland.

Quote Het gaat ook om veiligheid, weerbaar­heid, financiële zelfstan­dig­heid en zelfred­zaam­heid Greetje Bos, Wethouder Breda

Gaststad Breda

De Bredase wethouder Greetje Bos heeft zich altijd sterk gemaakt voor de campagne: ,,Een gelijkwaardige samenleving gaat om meer dan dezelfde rechten voor iedereen. Het gaat ook om veiligheid, weerbaarheid, financiële zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het is belangrijk om hier met z’n allen telkens opnieuw het licht op te laten schijnen. Daarom ben ik heel erg trots dat Breda in 2021 gaststad is van de campagne tegen geweld tegen vrouwen.”

Geweld

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is de Orange the World campagne in het leven geroepen door de Verenigde Naties. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

Oranje hand

Het symbool van Orange the World is een opgestoken oranje hand. De kleur staat voor een zonsopgang in een toekomst met perspectief en zonder geweld tegen vrouwen. Het programma is nog niet bekend. Zie: orangetheworld.nl