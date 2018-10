Breda is een straatnaam rijker: Poort van Schoenmakers

Update + video + foto's Leonne Zeegers uit Breda is nu officieel genderneu­traal: ‘Overheid heeft schop onder de kont gekregen’

19:47 BREDA - Alsof de koning zelf zijn paspoort komt verlengen, zoveel pers is er vrijdagmiddag aanwezig bij de ingang van het stadskantoor. Op de agenda echter geen adellijk bezoek, maar de non-binary persoon Leonne Zeegers. Dankzij een uitspraak van de rechter mag zij als eerste Nederlander een paspoort aanvragen waarin niet expliciet vermeld staat of ze man of vrouw is.