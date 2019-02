Breda is een ‘all inclusive afval-resort’

Meer dan tien keer ben ik de afgelopen maanden vanwege een verhuizing/verbouwing bij het milieustation in Breda geweest. Busjes vol keukenkastjes, wasbakken, tapijt, piepschuim, glas en puin heb ik weggebracht. En elke keer was het weer een feestje. De champagne stond nog net niet klaar op het Spinveld.

Lees ook Een nieuwe afvalpas in Breda? Dat kost dan 15 euro Lees meer

Vroeger stonden ze nog wel eens politieagent te spelen op de stort, maar de medewerkers van Afvalservice zijn tegenwoordig buitengewoon vriendelijk. ‘Lukt het niet met die bank, meneer? Dan help ik wel even.’ Pro-actief, hulpvaardig en relaxed. Hulde.

Deze week schreef ik een artikel over de pas voor ondergrondse containers in Breda. Het kost 15 euro om een nieuwe te krijgen als je de oude kwijt bent of beschadigd hebt. Volgens een polletje op onze website vindt 82 procent van de respondenten dat ‘echt te veel’.

Gelukkig weten we inmiddels dat op internet veel meer boze burgers wonen dan in de echte wereld. Maar mijn vrienden van Afvalservice krijgen het vaak wel zwaar te verduren: de containers gaan niet open, de vuilniswagen was te vroeg, de rij is te lang bij de stort, de maden dansen in de gft-bak en nu kost een nieuw pasje ook nog eens 15 euro. Het is me wat, zeg.

De bezoekjes aan het milieustation leerden me weer eens hoe ontzettend veel zooi we met zijn allen weggooien. En als we het niet wegbrengen, wordt het keurig thuis opgehaald, tot snoeihout en inboedels aan toe. Gratis is dat niet want gemiddeld betaalt een Bredaas huishouden zo’n twee tientjes aan afvalstoffenheffing per maand. Maar daarvoor woon je dus wel mooi in een ‘all inclusive afval-resort’.

En die 15 euro voor een nieuw pasje dan? Daarvan worden er circa 500 per maand aangevraagd (6000 per jaar). Aangezien Breda 87.500 huishoudens telt, moet je gemiddeld één keer in de dertien jaar een nieuwe pas halen. Er zijn wel belangrijkere dingen om ons druk over de maken (Zwarte Piet of zo...)

Overigens kwam ik bij een van de bezoekjes aan het milieustation Klaas Dijkhoff tegen. De Bredase VVD-coryfee was daar keurig zijn afval aan het scheiden. Dus met het klimaatakkoord komt het ook vast goed.