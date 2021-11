Breda is dé verkeersherriehotspot van Brabant: ‘Kan invloed hebben op je gezondheid’

BREDA - Sportwagens die hard optrekken, scooters die voorbij razen of knetterende motoren: Brabanders hebben er volgens cijfers van de Gezondheidsmonitor last van. In Brabant blijken Bredanaars de meest ernstige geluidsoverlast van verkeer binnen de bebouwde kom te ervaren. Op de wegen in de kernen van de gemeente Landerd is sprake van de minste overlast.

Uit de enquête blijkt dat vooral de inwoners van Breda (12 procent), Roosendaal (10,9 procent) en Tilburg (10,8 procent) last hebben van het geluid van verkeer in de bebouwde kom.

Ook in andere Brabantse steden hebben mensen bovengemiddeld veel last van verkeer in de wijken. Zo ligt in Eindhoven het percentage op 10,7 en in Bergen op Zoom op 10 procent. Aan de enquête deden meer dan een half miljoen Nederlanders mee.

Uit de resultaten blijkt dat in Breda - op twee gemeenten na - het meest geklaagd wordt over verkeersherrie in bebouwd gebied. Het is in de Baroniestad een bekend probleem. Vooral in het centrum neemt het verkeerslawaai toe, zo lieten bewoners vorig jaar nog weten.

Slecht slapen

Ook Paul van de Coevering kent als lector Urban Mobility Planning aan de Breda University of Applied Sciences de ergernissen van bewoners door verkeer in hun buurt. ,,Op de korte termijn ergeren mensen zich aan het asociale gedrag van een bestuurder die veel lawaai maakt. Maar op de lange termijn kan dit soort geluid op de achtergrond ook invloed hebben op je gezondheid”, waarschuwt Van de Coevering. Wie last heeft van verkeersgeluiden, kan daar onder meer slecht door gaan slapen.

Quote Als geluid eenmaal over je tolerantie­grens heen is, dan blijf je er ook mee zitten. Paul van de Coevering, Lector Urban Mobility Planning aan BUas

De overlast kan ontstaan door de voertuigen zelf: een zware motor maakt meer geluid dan een elektrische auto. Maar ook de hoeveelheid verkeer kan parten spelen. Hoe gevoel iemand daarvoor is, verschilt per persoon. Van de Coevering: ,,En als het geluid eenmaal over je tolerantiegrens heen is, dan blijf je er ook mee zitten.” Daardoor blijft de ergernis groot op plekken waar al vaak luid verkeer voorbij is gekomen.

Minste overlast in dorpen

Inwoners van de gemeente Landerd hebben in de vragenlijst het minst geklaagd (2,7 procent) over geluidsoverlast door verkeer in de bebouwde kom. In andere dorpsgemeenten wordt ook minder geklaagd over hinder door verkeersgeluiden in de straat: van Meierijstad (4 procent) tot Halderberge (6,1 procent) en Oirschot (6,6 procent). Het zijn gemiddelde cijfers.

Enkele uitschieters zijn wel dorpsgemeenten als Bernheze, waar 7,7 procent van de respondenten aangeeft overlast te ervaren, en Gilze en Rijen met 8,3 procent. Dat het in de dorpen over het algemeen wel mee lijkt te vallen met de overlast, verbaast mobiliteitsplanner Van de Coevering niet. ,,Daar is minder verkeersintensiteit”, zegt Van de Coevering, ,,en dat komt neer op minder overlast.”

Meerdere luidruchtige bestuurders

Waar in een dorp zelden luide voertuigen langs rijden, passeren in de stad soms meerdere luidruchtige bestuurders per uur. ,,Ik kom zelf uit een dorp en ben later naar Breda verhuisd. Dus ik heb dat verschil zelf ook gemerkt.”

Daar komt ook nog bij dat een dorp minder versteend is dan een stad: ,,Hoe meer bebouwing er is, hoe meer geluid je hoort. De ‘wanden’ om het geluid heen zijn dan minder zacht, waardoor het weerkaatst.” Geluiden zijn door dit effect in een stad duidelijker aanwezig.

Quote Hoe meer bebouwing er is, hoe meer geluid je hoort. Paul van de Coevering, Lector Urban Mobility Planning aan BUas

Dorpsgemeente Valkenswaard in top 5

Valkenswaard valt op een andere manier op in de data. Voor een gemeente dat enkel bestaat uit dorpskernen werd er in 2020 relatief veel geklaagd (10,3 procent van de deelnemers) over geluidsoverlast door verkeer binnen de kernen. Zo belandde de gemeente plots op de vijfde plek in de Brabantse lijst.

Volgens Hans Brekelmans van Veilig Verkeer Nederland in Valkenswaard moet dat binnenkort verleden tijd zijn: ,,Vrachtverkeer werd vroeger over de Europalaan langs het centrum van Valkenswaard geleid. Maar met de opening van de nieuwe provincialeweg verwacht ik dat de overlast door vrachtwagens gaat afnemen.” De nieuwe N69 opende op 18 oktober.

Een nieuwe weg blijkt dus een oplossing te zijn tegen hard verkeersgeluid middenin een kern. Maar er kan volgens lector Van de Coevering nog meer actie worden ondernomen: ,,Er zijn plannen om de maximumsnelheid in de bebouwde kom overal terug te brengen van 50 naar 30 kilometer per uur. Dat scheelt al in de geluidsproductie.”

Handhaven en voorlichten

Maar voor de politie en gemeentehandhaving is volgens de deskundige ook een rol weggelegd. ,,Handhaven en voorlichten is ook belangrijk”, verklaart Van de Coevering. Zo kunnen handhavers controleren op een asociaal hoge uitstoot van decibellen. En misschien lost het probleem zich in de toekomst deels vanzelf op: ,,Als er meer elektrische voertuigen op de weg rijden, wordt de overlast ook al minder.”

Bekijk hieronder de ernstige geluidsoverlast door verkeer in de bebouwde kom van jouw gemeente:

