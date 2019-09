Breda International Airport is 70 jaar oud en viert feest

Tranen van Van Cooth in Breda zijn tranen van geluk

21:24 BREDA - Zeer geslaagd. Anders kan de 17de Tranen van Van Cooth niet omschreven worden. Duizenden enthousiaste bezoekers kwamen zaterdagavond naar het grote, ronde podium in de bocht waar de Vierwindenstraat over gaat in de Keizerstraat.