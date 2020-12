Breda in polonaise: eindelijk koopt gemeente braakliggend CSM-terrein

Als de raad ‘live’ aan het Stadserf had vergaderd, dan waren de fracties donderdagavond in polonaise door het stadhuis gegaan. Unaniem werd besloten dat Breda zijn handtekening kan zetten onder het koopcontract met Corbion, de eigenaar van de grond.

Uitvoerig

,,Ik ben wild enthousiast’’, riep D66-fractievoorzitter Tim van het Hof. Hij was niet de enige. Toch lukte het de raad om een uitvoerig debat te voeren over de toekomst van het terrein, terwijl het eigenlijk alleen maar ging over de aanschaf van het terrein.

Woonboothaven

Wijngaarden en botanische tuinen

Laten we ons niet verliezen in al te gedetail­leer­de plannen.

Allemaal leuk en aardig, maar kunnen we het even over de aanschaf hebben, mopperde VVD-raadslid Kees Braspenning ergerde zich aan ‘al die legohuisjes en haventjes’ die de revue passeerden. Ook Joep Taks (50Plus) zocht een andere focus: ,,Laten we ons niet verliezen in al te gedetailleerde plannen. Dan begin ik ook niet over de seniorenwoningen die er wat ons betreft moeten komen.’’