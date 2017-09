Breda in finale voor Beste Binnenstad; Roosendaal valt af

BREDA / ROOSENDAAL - Breda gaat samen met Arnhem strijden om de titel Beste Binnenstad van Nederland 2017-2019 bij de grote steden. In de categorie middelgrote steden was Roosendaal genomineerd, maar die stad haalde de finale niet.

Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt in Hilversum. Bij de grote steden was Breda genomineerd samen met Arnhem, Enschede, Den Haag en Nijmegen. Die laatste drie steden zijn nu afgevallen.

Appeltje-eitje

De Bredase wethouder Boaz Adank is blij met de finaleplaats. "Het is natuurlijk wel spannend maar we wisten dat we goede kans maakten."

Hij is vol vertrouwen dat Breda in de finale van Arnhem wint. "Ik zou bijna zeggen appeltje-eitje, maar we moeten natuurlijk wel ons best doen, want de jury komt in beide plaatsen nog op bezoek."

Op 23 november wordt in Rotterdam de winnaar bekendgemaakt. Breda was in 2009-2011 ook al Beste Binnenstad van Nederland.

Roosendaal

Roosendaal was samen met Almere, Purmerend, Den Helder en Hoofddorp genomineerd bij de middelgrote steden. In die categorie gaan nu Almere en Hoofddorp om de titel strijden.