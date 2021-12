Breda in de fout met cijfers kantorenmarkt, relatie met Rekenkamer verder op scherp

In het rapport ‘Ombouw kantoren naar woningen’ dat de Rekenkamer eerder dit jaar heeft gepresenteerd staat dat in 2020 18,7 procent van de kantoren in Breda leegstond. Het is een van de meest cruciale gegevens in het onderzoek, maar in een brief aan de rekenmeesters laten burgemeester en wethouders weten dat dit getal niet klopt. Er is sprake van slechts 10,1 procent leegstand.