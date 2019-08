Breda in Concert: alles in gereedheid voor een oer-Hollands feestje

Natuurlijk Snollebollekes

Wanneer haar gevraagd wordt naar haar persoonlijke favoriet, lijkt ze het liefst de hele speellijst op te willen noemen. ,,John West, Django Wagner, Frank van Etten. En natuurlijk Snollebollekes, grandioos wat die man voor elkaar krijgt. Op weg hier naartoe draaide ik het live album van Sander Kwarten in de auto. Het leuke aan dit festival is de diversiteit aan artiesten. Je ziet hier de zangers van het échte levenslied, artiesten die het levenslied brengen op een manier die wat meer naar pop neigt, maar bijvoorbeeld ook de Alpenzusjes.”

Vooraan staan

Onder de bezoekers zit de sfeer er meteen lekker in. Het Hollands feestje is dit jaar met zijn 5.000 bezoekers helemaal uitverkocht. Christiaan IJpelaar is als een van de vroegste bezoekers meteen doorgelopen naar het podium. ,,Vooral omdat de collega met wie ik hier ben graag helemaal vooraan wilde staan”, geeft hij toe. ,,Ik had ook van iets verderaf kunnen genieten.” Maar daar gaat de betreffende collega niet in mee. ,,Vooraan is het leukste.” Gevraagd naar dé artiest van de dag, wordt direct Jeffrey Heesen genoemd. Hij zal om 16u45 het podium betreden.