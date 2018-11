Breda in beeld voor Europese prijs als meest toegankelijke stad

78 nieuwe koopwonin­gen in het hart van de Heuvel in Breda

11:33 BREDA - Na jaren van plannen en praten komt er eindelijk duidelijkheid over de nieuwe invulling van de vrijgekomen bouwgrond rond de Montessoristraat in de Bredase wijk Heuvel. Achtenzeventig nieuw te bouwen koopwoningen staan er ingetekend in het ontwerpbestemmingsplan.