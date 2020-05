Breda iets minder bezorgd over corona, sfeer op straat is ook al beter

Sluiting horeca doet pijn

Hamsteren niet meer nodig

Daar staat tegenover dat de ondervraagden zich iets minder zorgen maken. Dat is overigens vrij relatief. De groep mensen die zich wel degelijk druk maakt over wat er nu allemaal gebeurt is beduidend groter dan de zorgeloze Bredanaars. Maar in de vorige peiling was 77 procent van de Bredanaars nog bezorgd over zorg en hulp in ziekenhuizen. Dat is gedaald naar 66 procent. Hamsteren is intussen voor een groot deel van de bevolking niet meer nodig. Was een op de drie Bredanaars in maart er nog bang voor dat de voorraden bij de supermarkten zouden opraken, nu maakt nog maar 17 procent zich daar zorgen over. Aan de andere kant nemen de zorgen over onderwijs weer toe.