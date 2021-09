Breda houdt poot stijf: ‘bizar palenplan’ in Ulvenhoutse Bos blijft pal overeind

Kunste­naars­plek­ken Oude Buisse Heide eventjes open voor publiek

10:29 ACHTMAAL - Het kan niet vaak, maar zondag wel. Tijdens Open Monumentendag is het mogelijk om even binnen te kijken in de knusse hoeve , het karakteristieke atelier en de monumentale schuur van kunstenaarsechtpaar Henriëtte en Richard Roland Holst op de Oude Buisse Heide in Achtmaal.