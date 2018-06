Breda heeft twijfels over Vuelta bij uitblijven subsidie Utrecht

Opnieuw elektrici­teits­huis­je in brand, dit keer in Breda

7 juni BREDA - Voor de tweede keer op één dag is in West-Brabant een elektriciteitshuisje uitgebrand. Donderdagmiddag gebeurde dat in Ulvenhout, 's avonds woedde brand in een stroomkastje aan de Magnoliastraat in Breda.