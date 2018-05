Breda heeft stille én sterke sloepen: 'Soms belanden winkelwagens in de singels'

Coostr, uitgesproken als 'koester', wordt bovendien een nieuw label. ,,We willen hier bedrijfsuitjes mee gaan organiseren. Duurzaam en verantwoord, maar dat willen we vooral heel erg tof gaan maken", legt Marijn van Dijke van Rondje Varen Breda uit.

Naast dat ze elektrisch zijn, hebben de twee Coostrs ook een wat luxueuzer uiterlijk dan de boten van Atea-Groep, de marktleider in Breda als het gaat om rondvaartboten. ,,We willen hen zeker niet in de weg lopen, maar vervullen een ontstane behoefte", vervolgt Van Dijke. ,,We krijgen regelmatig aanvragen vanuit hotels in de binnenstad. Die kunnen we hiermee prima opvangen."