Breda heeft met CM.com eindelijk weer een beursgenoteerd bedrijf

Breda heeft daarmee na lange tijd weer een hoofdvestiging van een beursgenoteerde onderneming binnen de gemeentegrenzen. In de jaren negentig waren snoepfabrikant Van Melle en vastgoedbelegger Vastned beursbedrijven uit Breda. Maar met de overname door Perfetti verdween Van Melle van de beurs en Vastned is inmiddels naar Amsterdam verhuisd.

CM.com is gevestigd aan de Konijnenberg in Breda en verzorgt voor (internationale) bedrijven communicatie via diensten als sms, Whatsapp en Apple Business Chat. Dat varieert van mobiele betalingen door bezoekers van het Lowlands-festival, tot stemmen op Songfestival-deelnemers en maaltijden bestellen bij Thuisbezorgd.nl

Om een beursnotering te kunnen krijgen, is CM.com gefuseerd met Dutch Star Companies ONE. Dat bedrijf heeft een notering sinds 2018 maar zelf geen activiteiten. Het is een fonds waar Nederlandse (oud-)ondernemers geld in hebben gestoken, met als doel dat te investeren in een onderneming die de beursnotering vervolgens in feite overneemt.

De beursgang levert CM.com 80 miljoen euro aan extra kapitaal op. Dat geld wil het bedrijf gebruiken voor een versnelde groei. Vorig jaar steeg de omzet van de kernactiviteiten al met 21 procent naar 86,5 miljoen euro. Met name in de tweede helft van het jaar was er een flinke groeiversnelling (plus 32 procent).