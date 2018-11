Breda heeft meeste elektrische auto's van Brabant

BREDA - In de gemeente Breda rijden in 2018 veruit de meeste elektrische auto's rond van heel Brabant. Met 6.632 elektrische voertuigen is de West-Brabantse stad absolute koploper in de lijst. Tilburg volgt op grote afstand, met 2.497 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers van de RDW en Oplaadpalen.nl .

Mensen met een elektrische auto hebben baat bij zo veel mogelijk laadpunten in de buurt. Op dat vlak blijft Breda echter achter. Gemiddeld zijn daar voor elk laadpunt 12,2 auto's. In Tilburg daarentegen hoeven elektrische rijders minder lang te wachten voordat ze hun auto op kunnen laden, want daar zijn gemiddeld 5,3 auto's per laadpunt.

In de gemeente Loon op Zand hoeven bezitters van elektrische auto's daarentegen nooit te zoeken naar een oplaadpunt. Met 104 laadpunten voor alle 105 elektrische auto's heeft de gemeente de hoogste ‘stopcontactdichtheid’ van heel Brabant. De gemeente wordt op de voet gevolgd door Boxtel, met 1,6 auto's per laadpunt en Bergen op Zoom met 1,8 auto's per laadpunt.

Landelijk gezien is er gemiddeld voor iedere vier elektrische auto’s één laadlocatie beschikbaar.

Leaseauto's

Tot en met 2016 was Eindhoven het Brabantse boegbeeld voor elektrisch rijden. Dat had te maken met de vestiging van leasemaatschappij Athlon, die in december 2016 werd verkocht aan Mercedes-Benz en naar Almere verkaste. Daar zijn in 2018 dan ook de meeste elektrische auto's geregistreerd van heel Nederland: ruim zeventienduizend.

Landelijk

In vier jaar tijd is het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s ruim verdrievoudigd. Momenteel telt Nederland ruim 40.000 laadlocaties. Ook het aantal elektrische auto’s steeg in die periode flink tot ruim 132.000.