Breda heeft helemaal geen Careltjes nodig

COLUMNAan de marketingsinspanningen ligt het niet dat Betoverend Breda nog niet beklijft. In verband met het winterse feestje in de binnenstad is een mooi magazine verschenen, de website ziet er goed uit en de allitererende naam bekt ook wel lekker.

Misschien zijn de inspanningen wel te goed, want er worden verwachtingen gewekt die niet waargemaakt worden. De schaatsbaan is zeker een aanwinst en de Grote Kerk is mooi uitgelicht, maar verder is het vrij marginaal. Je zou maar helemaal van Den Helder naar Breda komen om betoverd te worden en dan slechts enkele schamele chaletjes op de Grote Markt aantreffen. Als je dampende gezelligheid met glühwein en veel kerstkraampjes verwacht kun je beter doorrijden naar Aken of Düsseldorf.

Maar als je toch in Breda bent, kun je hier ook gewoon gaan winkelen, pauzeren in een fijne kroeg en ‘s avonds ergens lekker dineren. Want Breda heeft helemaal geen gelabeld evenement nodig. De kracht van de stad is immers dat ze van zichzelf al betoverend kan werken. Het woord ‘gezellig’ had hier uitgevonden kunnen worden, dat moet je er niet te dik bovenop leggen.

En al zeker niet door een figuur als ‘Careltje’ te creëren. Careltje is de mascotte van Betoverend Breda. Het is een mannetje dat volgens de citymarketeers al eeuwen onder de Grote Markt woont. Vanuit een kerstboom vertelt hij dezer dagen elk uur over de historie van Breda.

Het doet me denken aan de jaren negentig, toen ze bij NAC een mascotte in het leven hadden geroepen. Liep er een ‘Harry NAC’ in een molspak rond om de supporters op te jutten. Maar die zaten daar helemaal niet op te wachten. Bij PSV hebben ze een Phoxy en bij ADO een Storky, maar die clubs kennen dan ook niet de sfeer die NAC ‘van zijn eigen’ al heeft.

Harry moest destijds al snel weer afdruipen. Maar in dat pak zat tenminste nog een Bredanaar (Cees Volders). De stem van Careltje is zo te horen ergens in Hilversum ingesproken door iemand die het woord ‘carnaval’ niet uit kan spreken en het over ‘Bredaenaars’ heeft. Dus stop Careltje heel diep terug in de grond en dan maken we het zelf wel gezellig volgend jaar.