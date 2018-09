Breda heeft de meeste watertappunten van Brabant

BREDA - Breda is in Brabant de stad met de meeste watertappunten en is daarmee koploper in het stimuleren van waterdrinken in de openbare ruimte. Dat antwoorden B en W op vragen van D66 over de zichtbaarheid van de tappunten.

Er staan nu in totaal 45 watertappunten verspreid over Breda. Dertig waterpunten zijn gerealiseerd na een motie in de gemeenteraad (2017). Vervolgens is het aantal opgeschroefd. Dit najaar worden er nog twee geplaatst. De watertappunten staan langs recreatieve routes, sport- en beweegplekken en op plekken waar veel mensen passeren. ,,Hierbij wordt rekening gehouden met een goede spreiding over de stad en dorpen'', aldus B en W. Het waterverbruik wordt niet gemeten, omdat de kosten niet in rekening worden gebracht door Brabant Water. ,,Maar het is onze indruk dat de tappunten goed gevonden en gebruikt worden.''

Strategische locaties

Is het college er voorstander van om de zichtbaarheid van watertappunten te vergroten, om zo het gebruik van drinkwater te bevorderen, vroeg D66. De partij ziet ook een rol weggelegd voor de creatieve sector in de stad en de scholen. B en W: ,,Door de plaatsing op strategische locaties in de stad is de zichtbaarheid ons inziens prima, maar optimaliseren is altijd mogelijk.'' Het college denkt dat vooral aan de communicatie en vindbaarheid: ,,De watertappunten worden bijvoorbeeld meegenomen in de volgende uitgave van de stadsplattegrond die gemaakt wordt door Citymarketing Breda.''

Online kaart

Tevens zijn de locaties te vinden op een online kaart. ,,En bovenal weten de meeste mensen in de stad al snel uit ervaring, bijvoorbeeld tijdens het hardlopen, buitenspelen of fietsen, waar de voor hen meest nuttige tappunten gelegen zijn.'' Volgens het college kan het gebruik van de watertappunten meegenomen worden in de samenwerking in het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Het idee om de zichtbaarheid van de tappunten ook op een creatieve of kunstzinnige manier te bevorderen noemt het college 'interessant'. ,,Bijvoorbeeld met een grondschildering. Dit gaan we de komende tijd nader verkennen.''