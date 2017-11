Breda heeft de beste binnenstad van Nederland, Grote Kerk kleurt feestelijk goud

updateBREDA - Breda mag de komende twee jaar de titel van Beste Binnenstad van Nederland dragen. Dat is gisteravond bekendgemaakt op een bijeenkomst in Rotterdam.

De vreugde was groot in het bovenzaaltje van café Zeezicht in Breda, waar zich een gezelschap van ondernemers, politici en andere betrokkenen had verzameld om de bekendmaking te volgen via een live-stream.

"Hier moeten we nu vooral van genieten en trots op zijn," aldus burgemeester Paul Depla. "Dit laat zien dat de crisis echt achter ons ligt. Dit succes smaakt ook naar meer. Dus laat dit tevens een nieuw startpunt zijn om samen aan de stad te blijven werken."

Samen

Hij wees daarbij ook op de nieuwe slogan van de stad 'Breda brengt het samen.' "Deze overwinning is niet tot stand gebracht op het stadskantoor. Dit komt echt voor uit een samenwerking van ondernemers, culturele instellingen, bewoners en gemeente. Samen hebben we de prijs in de wacht gesleept", aldus Depla.

Burgemeester Paul Depla is blij met de uitslag. 'Zijn' Breda mag zich twee jaar de beste binnenstad van Nederland noemen.

Goud

Direct na de overwinning werd de Grote Kerk - die de afgelopen weken al een zilveren verlichting had - in een goudkleurige gloed gezet. En zo zal Breda de titel de komende twee jaar op veel manieren gaan gebruiken. "We gaan er campagnes omheen maken. Maar we gaan het ook gebruiken bij allerlei aanleidingen of het nu een evenement of een expositie is, maar ook als straks eindelijk de snelle trein naar België gaat rijden", zegt Janine Bos, de onlangs aangetreden directeur van de nieuwe Bredase citymarketing-organisatie.

De Grote Kerk kleurt goud voor de gelegenheid.

Breda moest het in de finale opnemen tegen Arnhem en was licht favoriet, zeker nadat Arnhem zich vorige week zelf in een underdogpositie plaatste. "We snappen het als we tweede zouden worden,' zei wethouder Ron König toen, met name omdat in Arnhem diverse projecten nog niet gereed zijn.

Volgens de jury was het spannende strijd tussen de twee steden en zat het verschil in de details. Uit het juryrapport: 'Breda laat zien dat de bezoeker zich welkom voelt binnen de gezellige Brabantse stad. De vakjury is vooral enthousiast over de veelzijdigheid van de Bredase binnenstad, zowel op het gebied van functies als op het gebied van mobiliteit. De stad kan vrijwel iedere doelgroep moeiteloos bedienen.'

Tweede keer

Het is na de uitverkiezing in 2009-2011 de tweede keer dat Breda de titel binnensleept. Dat leidde destijds even tot een lichte stijging van de bestedingen in de stad (onder andere meer hotelovernachtingen). Maar omdat toen ook de crisis uitbrak, was het effect van het mogen dragen van de titel toen niet goed meetbaar.

Breda won de verkiezing bij de 'grote steden'. Bij de 'middelgrote steden' ging de titel naar Almere.

In het bovenzaaltje van café Zeezicht in Breda had zich donderdagavond een gezelschap van ondernemers, politici en andere betrokkenen verzameld om de bekendmaking te volgen via een live-stream.

In het bovenzaaltje van café Zeezicht in Breda had zich donderdagavond een gezelschap van ondernemers, politici en andere betrokkenen verzameld om de bekendmaking te volgen via een live-stream.