Breda hangt de vlag uit voor Europa

Het stadsbestuur heeft dat besloten naar aanleiding van vragen van de D66-fractie die wilde weten of er voor het stadskantoor een vlaggenprotocol is bij verkiezingen. Zo’n protocol is er niet. Maar het college van B&W vindt het wel een goed idee. Donderdag gebeurt dat voor het eerst en vervolgens komt bij gemeenteraadsverkiezingen de Bredase vlag te hangen, bij verkiezingen voor de provincie de Brabantse vlag et cetera.

D66 had ook gevraagd hoeveel subsidie Breda de afgelopen jaren per inwoner heeft ontvangen van de EU. Dat gaat in de periode 2016-2019 om circa 35 euro (in totaal voor de gemeente is dat 6,5 miljoen euro).