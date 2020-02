Breda haalt paaltjes weg: Ambulance voortaan sneller Westerpark in

video Onze Jongens in de Jungle: bijzondere film uit een vergeten koffer over oud-militairen in Suriname

11:36 Een koffer in een hoekje op zolder met daarin een kapmes en wat 8 mm filmpjes leidde tot een opmerkelijke film over een bijna vergeten stukje Nederlands/Surinaamse geschiedenis. Mede gemaakt door een Bredanaar. ‘Onze jongens in de jungle’ gaat komend weekend in Chassé in première.