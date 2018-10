Breda grijpt in na hete zomer op Galderse Meren

Het mobiele cameratoezicht heeft volgens hem ook geholpen. ,,Toen we de camera's plaatsten, zagen we geen agressieve situaties meer. Als we zien dat het helpt, dan kunnen we eventueel structureel camera's plaatsen rond de Galderse Meren.''



Toch wil Adank daar niet op vooruit lopen. ,,In woonwijken zetten we geregeld mobiele camera's in, bijvoorbeeld als een groep jongeren problemen veroorzaakt. Maar als die zijn opgelost, halen we ze weer weg.''