Breda gezondste grote stad van Brabant, al krijgt de auto wel heel veel voorrang

Kerken en gemeente­hui­zen kleuren oranje, maar niet voor het Nederlands elftal

BREDA/DONGEN - Kerken en gemeentehuizen in de regio kleuren vrijdag 25 november oranje. Dat heeft niets te maken met de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Ecuador. Het is in het kader van Orange the World, een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen.

21 november