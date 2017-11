Breda: genomineerden Chris van Faassen-penning bekend

BREDA - De genomineerden van de Chris van Faassen Vrijwilligerspenning 2017 zijn bekend. Een jury heeft 11 kandidaten, individuelen en groepen, genomineerd. De genomineerden geven een, aldus een woordvoerder van de gemeente Breda, 'prachtig en divers inkijkje in de rijkdom aan vrijwilligers die onze stad kent'.

Op 8 december 2017 wordt voor de 25e keer de Chris van Faassenpenning uitgereikt. Met de erepenning en een geldprijs van 250 euro spreekt de gemeente haar waardering uit voor de vrijwilligers in Breda. In totaal hebben ruim 200 mensen 130 kandidaten voorgedragen voor de prijs: 75 individuen en 55 groepen. Uit de voorgedragen kandidaten heeft een jury 11 kandidaten genomineerd. De winnaar van de Chris van Faassenpenning wordt per categorie (individu, groep, aanmoediging) bekend gemaakt tijdens de feestavond op 8 december, in het Chassé Theater.

De genomineerden

Categorie individu (alfabetische volgorde)

Tiny Appels (62)

Doet al vanaf haar 17e vrijwilligerswerk. Ze is altijd bezig samen met haar man in haar goede-doelenwinkeltje. Opbrengst is voor kinderen van Malawi en voor eenzame ouderen en minima in Breda, om ze te verwennen met kerstdiners en -pakketten.

Natasja Donkers (41)

Is initiator van het ontmoetingscentrum de Sleutel. Ze is tien jaar geleden begonnen als ondersteuning op het schoolplein. Daarna is ze activiteiten gaan opzetten onder de noemer Jonge Ondernemende Moeders (JOM).

Patricia van Gils (47)

Is o.a. actief bij het Biks Blaos Festijn, een muziekevenement waarbij zo’n 30 bands/orkesten verspreid over zes podia op de markt in Prinsenbeek spelen eens per jaar. Ze doet dit sinds 2 jaar als voorzitter, maar is al langer actief bij de organisatie van dit evenement.

Lieke Kuijper (20)

Maakt zich hard voor mensen in Breda e.o. die problemen hebben met hun geaardheid of identiteit. Ook maakt ze zich sterk voor activatie van de maatschappij rondom de LHBT gemeenschap.

Sonny Rering (49)

Zet zich in voor de wijk Heusdenhout en slaat een brug tussen de Molukse gemeenschap in de Driesprong en Heusdenhout. Heeft een voortrekkersrol in het tot stand komen van diverse muziekactiviteiten en festivals.

Categorie groepspenning en/of aanmoedigingsprijs (alfabetische volgorde)

De vrijwilligers van Ambassadeurs Brandveilig Leven

Geven voorlichting aan inwoners van Breda over wat ze kunnen doen om brand te voorkomen, tijdig te ontdekken en te ontvluchten. Met speciale aandacht voor groepen waar risico's groter zijn: senioren, studenten en verminderd zelfredzame inwoners.

De vrijwilligers van Breda Barst

Zorgen voor twee dagen vol pop, rock, metal, punk, elektro, hiphop en dance in het Bredase stadspark Valkenberg. Dit gratis festival wordt mogelijk gemaakt door een vaste organisatie van ca. 40 mensen en bijna 200 vrijwilligers die tijdens het festival zelf actief zijn.

De vrijwilligers van Buurtkracht 4834 Breda

Stimuleren de onderlinge hulp in de wijk, door hulpvraag en hulpaanbod met elkaar te verbinden. De groep telt 106 vrijwilligers en een 150-tal hulpvragers.

De vrijwilligers van Club Kruimel

Bestaat uit twee leden: Marcel en Carola van der Mast. Dit echtpaar zamelt gratis speelgoed en kinderkleding in voor gezinnen met kinderen met een beperking. Ook geven ze advies en zijn ze een luisterend oor.

De vrijwilligers van Stichting de Honingraad

Bieden ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. In totaal zijn er 80 vrijwilligers actief. Zij organiseren van alles, zowel voor mensen met kanker als hun naasten.

De vrijwilligers van Vrijwillige hulpdienst Ulvenhout en Bavel

Bieden kortstondige hulpverlening. Het gaat vooral om praktische en eenvoudige zaken, zoals vervoer naar het ziekenhuis, huisarts bezoeken, boodschappen doen of hulp bij technisch/administratieve zaken.

De jury

De jury bestaat uit zeven personen die veel ervaring hebben met vrijwilligerswerk. Zij hebben de inzendingen beoordeeld op onder andere: de tijd die aan het vrijwilligerswerk wordt besteed, de ervaring met het vrijwilligerswerk, de kwaliteit ervan, de impact van het vrijwilligerswerk op de omgeving (het sneeuwbaleffect) en de passie en emotie waarmee het wordt uitgevoerd.

In 2011 werd de Vrijwilligerspenning, die de gemeente Breda jaarlijks uitreikt, als eerbetoon naar Chris van Faassen vernoemd, voor haar tomeloze inzet als vrijwilligster en belangenbehartiger. Zo was Van Faassen oprichtster van het Bredaas Centrum Gehandicapten (BCG). De chronisch zieke Van Faassen overleed in januari 2012 op 54-jarige leeftijd.