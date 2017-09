Breda: geluidsregels feestje in buurthuis of kantine soepeler

BREDA - Sportverenigingen, buurthuizen, scholen en kroegen in Breda krijgen wat meer ruimte om een feestje te bouwen. Althans, er komt nieuw beleid dat uitgaat van aantal dagen en verruiming van de geluidsnorm. Hiervoor is het nodig de APV te wijzigen. Wethouder Paul de Beer (D66): ,,Er is nu nul geregeld.''

De Beer verdedigde het voorgenomen beleid 'verruiming geluidsnorm' donderdagavond in de raadsvergadering: ,,We krijgen vragen van sportverenigingen, van buurthuizen, hoe het precies geregeld is. Het beleid knelt nu aan alle kanten, piept en kraakt.'' Er is nu alleen de Wet Milieubeheer die zegt dat er tot 23.00 uur sprake mag zijn van geluidsproductie (tot 50 dB). Daar is dan incidenteel ontheffing voor mogelijk.

Aantal dagen

De nieuwe regel gaat uit van een vast aantal dagen in het jaar waarin tot 01.00 uur gefeest mag worden (70 dB in de avond tot 60 dB in de nacht). Binnen de singels geldt de verruiming van de geluidsnorm voor zeven dagen in het jaar (zoals met carnaval, Koningsnacht of jaarwisseling), buiten de singels voor zes dagen per jaar. Voor de buurthuizen geldt een apart regime, die mogen dertien dagen per jaar tot 01.00 uur doorgaan. De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) roept in de politiek wel vragen op. Hoe zit het met een sportvereniging als hockeyclub Push die al een keer beboet is voor geluidsoverschrijding? ,,Wordt de buurt straks niet nog meer belast?'', vroeg Peter Elbertse (Elbertse/Groeneweg).Basile Lemaire (Volkspartij Breda): ,, Hoe zit het met handhaven?'' Is het allemaal wel nodig, wilde Henk van der Velde (PvdA) weten. En geluid, dat blijft een lastig ding.

Handhaven