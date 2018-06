Breda Gelijk wil meer dan alleen een rolstoelpodium op evenement

Uiteindelijk is het doel de gemeentelijke evenementennota aan te passen.

De Bredase politiek steunt de actie, zo bleek donderdag tijdens een burgersessie van de gemeenteraad. Het initiatiefvoorstel werd in de Trouwzaal op de begane grond besproken vanwege de vele rolstoelgebruikers in het publiek.

,,Ik ga graag met jullie schouwen om te zien tegen welke problemen jullie aanlopen'', toonde wethouder Daan Quaars zich enthousiast. Ook enkele gemeenteraadsleden zegde toe.

'Hinderlijke objecten'

,,Hoewel er enkele prettige uitzonderingen zijn, bij evenementen komen we op een terrein zelf vaak hinderlijke objecten tegen, zoals kabels, een tent niet in kunnen door drempels of opstapjes, geen toegankelijkheid bij barren en eettentjes'', somde Marcel Brans van Breda Gelijk op.

Het is niet de eerste keer dat het platform hierop wijst. Breda Gelijk heeft al eerder bijeenkomsten over het onderwerp belegd. ,,Naast de lage opkomst zijn er slechts een handvol organisaties die daadwerkelijk werk hebben gemaakt van toegankelijkheid. De markt lijkt zichzelf niet te reguleren. Er is nog geen prikkel om stappen te nemen in toegankelijkheid, want met alleen een rolstoelpodium ben je er niet.''

Prikkel

Breda Gelijk schakelt nu de politiek in om die prikkel te kunnen geven. In de nieuwe evenementennota staat dat organisatoren een 'handreiking' vanuit de gemeente kunnen krijgen om het toegankelijker te maken. Maar wat die precies inhoudt, is niet concreet en niet duidelijk, zo gaf ook wethouder Quaars toe.

,,Met een relatief klein budget kunnen al aanpassingen gedaan worden, kijk naar Breda Barst vorig jaar'', wees hij. ,,We willen hetzelfde: dat iedere Bredanaar naar mooi evenement in Breda kan. Er zijn zaken die organisatoren gewoon op kunnen pakken. We kunnen ze niet dwingen.''

Initiatiefvoorstel

SP en GroenLinks lieten al weten de resultaten van de schouw in een initiatiefvoorstel te willen verwerken. Op die manier kan toegankelijkheid alsnog in de regelgeving verwerkt worden.

Ook het idee voor een 'materialenpool' waaruit organisatoren kunnen putten om hun evenement beter begaanbaar te maken, kon op enthousiasme rekenen. ,,Maar'', benadrukte Quaars: ,,Dat is aan de organisatoren.''