Breda: 'Geen signalen buitenlandse financiering moskee Antiloopstraat'

BREDA - Breda heeft van het rijk geen signalen ontvangen van buitenlandse financiering van de islamitische organisatie SIJB. Dat antwoordt het college op vragen van de SP over de moskee aan de Antiloopstraat. Wel bevestigt het college dat er incidenteel salafistische predikers in de Antiloopstraat actief zijn (geweest).

In 2004 stond de SIJB wel op de lijst van het rapport 'Saoedische invloeden in Nederland in 2004'. Daarin werd gesproken over de banden die de Bredase stichting destijds had met de Saoedische stichting Al Waqf Al Islami. De gemeente gaat af op 'verklaringen van een woordvoerder van de SIJB' dat in 2004 een donatie is ontvangen van de Saoedische stichting voor financiering van de moskee. Maar, schrijft het college: ,,Volgens het bestuur van de SIJB zijn daar momenteel geen financiele banden meer mee. Ook bij de rijksoverheid is niet bekend of er sprake zou zijn van dergelijke banden."

Op de vraag van BN DeStem antwoordt het college dat de gemeente geen wettelijke grond heeft om onderzoek te doen naar de financien of geldstromen in de gaten te houden. ,,Daarvoor zijn wij afhankelijk van informatie vanuit de Rijksoverheid en/of bij strafrechtelijke verdenkingen vanuit politie/justitie."

In een reactie zegt Bas Maes van de SP dat de moskee 'nog steeds voor de helft eigendom is van de Saudische stichting'. ,,Ik zeg: koop je uit! Niet met als doel om de SIJB te bashen, maar het is belangrijk dat ze onafhankelijk worden."

Gelijk

Maes is blij, zegt hij, dat hij 'in het gelijk wordt gesteld''over de salafitische predikers. ,,Eerst werd gezegd dat het allemaal onzin was en de burgemeester leek daar in mee te gaan.De SIJB eiste excuses voordat ze in gesprek wilden gaan. Laten we daar nu mee beginnen. Ik wil niets liever dan de SIJB uit het verdomhoekje halen. "

De gemeente kiest voor het gesprek- ook met islamitische gemeenschappen- om te voorkomen dat onverdraagbaar salafisme voet aan de grond krijgt in Breda. ,,We gaan het gesprek aan en wijzen ook op de risico's als men wordt geassocieerd met bepaalde stromingen binnen het salafisme", schrijft het college.

Signalen dat de SIJB of andere organisaties zouden radicaliseren zijn er nog niet binnengekomen. ,,Wij houden nauw contact met het OM, politie en nationale overheden om een zo goed mogelijk beeld te hebben van eventueel problematisch gedrag.''

