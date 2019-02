Breda geeft Tiësto een T-shirt en maakt van dancecultuur een feestje

Om het zo ver te laten komen is het wel noodzakelijk dat dancefeesten tot in de vroege uurtjes kunnen doorgaan. Dat hoort nou eenmaal bij de hedendaagse clubcultuur. De raad heeft daar helemaal geen bezwaar tegen, zo bleek donderdagavond op het stadhuis. Daar kwam een motie in stemming die om meer ruimte voor de clubcultuur vroeg.

Privileges

Een van de indieners, Eddie Förster (VVD), benadrukte dat het niet de bedoeling is om een nieuwe discussie over de horecasluitingstijden in de binnenstad op te rakelen. ,,We zijn niet voor een volledige verruiming . Ons voorstel is speciaal bedoeld voor de organisatoren van evenementen. Die moeten zich trouwens ook aan de regels houden, voordat ze deze privileges krijgen’’, aldus Förster.

Daarom wordt er in de motie ook gesproken van een ‘high trust high penalty’-principe. Dat wil zeggen dat het vertrouwen van het stadsbestuur groot is, maar dat organisatoren die dit vertrouwen schaden keiharde sancties kunnen verwachten. Raadslid Gwendolyn Boom (CDA) maakt wel een voorbehoud: ,,De bewoners van de binnenstad moeten bij dit proces worden betrokken.’’ Haar collega Peter Visser (Breda’97) vroeg zich af of carnavalsverenigingen óók op dit soort enthousiasme mogen rekenen, wanneer ze vragen om ruimere mogelijkheden. Aan dat debat wilden de indieners van de motie hun vingers nog even niet branden. Wethouder Boaz Adank was wel te porren voor het voorstel: ,,Creativiteit, dance en dj’s passen in onze cultuur. Dus wij ondersteunen de motie.’’