Breda geeft extra pasjes uit voor wegbrengen restafval

BREDA - In maart krijgen meerpersoons-huishoudens in Breda een tweede afvalpas om de ondergrondse containers voor restafval te openen. Het is één van de bijstellingen die de gemeente Breda doorvoert in het nieuwe afvalsysteem dat nu ruim een jaar overal in de gemeente operationeel is.

Sinds november kunnen mensen bovendien bij de gemeente twee extra locaties aangeven waar ze met hun pas ondergrondse containers kunnen openen, waardoor ze nu op vier plekken terecht kunnen in plaats van twee.

Een andere verandering is dat vanaf dit jaar het gft-afval in drie warme maanden wekelijks wordt opgehaald, omdat dan de gft-bakken kunnen gaan stinken en er soms zelfs maden uit kruipen. De gemeente schaft daartoe één vuilniswagen extra aan en laat vier voertuigen ombouwen. De totale kosten daarvoor bedragen 850.000 euro.

Maden

Het wekelijks (in plaats van tweewekelijks) ophalen van gft-afval gaat gebeuren van mei tot eind juli. “We hebben voor deze drie maanden gekozen omdat het in mei al goed warm kan worden en omdat in augustus veel mensen op vakantie zijn. Maar het kan zijn dat we dit nog bijstellen,” aldus wethouder Daan Quaars.

De doelstelling van het nieuwe systeem is onder meer om de hoeveelheid restafval terug te dringen. In 2020 zou per inwoner dan nog maar 127 kilo restafval geproduceerd worden. Het behalen van de doelstelling lijkt eerder gehaald te kunnen worden dan gepland. In 2016 ging het nog om 187 kilo per inwoner, in 2017 daalde dat tot 155 kilo en het voorlopige cijfer voor 2018 is 134 kilo.

Klachten

Het nieuwe systeem leverde vorig jaar veel kritiek op, met name omdat op veel plaatsen bij de ondergrondse containers afval werd gedumpt en er vaak storingen bij die containers waren. Nog steeds komen daar enkele honderden klachten per maand over binnen bij de gemeente. “Maar we constateren ook dat de hoeveelheid afval dat naast containers belandt afneemt,” zegt een woordvoerster. “Zo besteedden we een half jaar geleden nog een hele dag aan het ruimen van het bijgeplaatste afval. Dat is nu nog een halve dag.”

Bekeuring

Op de plekken waar vaak restafval staat, zet de gemeente onder andere afvalcoaches in. Maar overtreders - als ze getraceerd kunnen worden - krijgen ook huisbezoek of een brief. Bij herhaling krijgen ze een bekeuring. De gemeente zet ook speelsere manieren in om mensen er toe te verleiden de omgeving van de containers netjes te houden. “Er liggen bijvoorbeeld op het Edisonplein kunststof grasmatjes met bloemetjes en andere containers zijn beschilderd in samenwerking met Blind Walls,” aldus de woordvoerster.