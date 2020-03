Breda geeft bedrijfsleven en instellingen uitstel van betaling van lokale belastingen

• Er wordt tot eind juni uitstel van betaling gegeven voor facturen die de gemeente Breda verstuurt voor door de gemeente geleverde diensten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het ophalen van bedrijfsafval of het verhuren van gebouwen en sportvelden die nu niet gebruikt kunnen of mogen worden.

• Er komt een noodfonds COVID-19. Dat kan een voorschot verlenen aan bedrijven die aanspraak maken op rijksregelingen maar voor wie de ontvangst van deze middelen te lang duurt. Het is een éénmalig bedrag van 4.000 euro, in de vorm van een renteloze lening. In het fonds zit op dit moment 1,2 miljoen euro.

Het zijn niet de eerste regeling die het stadsbestuur van Breda in stelling brengt. Vorige week werden al het fonds BroodNood en Tozo, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, opgetuigd. ,,Wij zien dat veel ondernemingen, instellingen in verschillende sectoren het acuut moeilijk hebben‘’, laat wethouder Boaz Adank (Economie, VVD) weten. ,,Het wegvallen van inkomsten en omzet heeft heel veel impact. Als gemeente zetten we nu een eerste stap om enige verlichting te geven. We zullen nog flink wat huiswerk met elkaar moeten doen om deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Maar één ding is zeker, we gaan alle zeilen bij zetten om het op te lossen. We zetten ons met man en macht in om acute financiële problemen bij onze inwoners en ondernemingen op te vangen.”