Breda gaat stedenband aan met door oorlog geteisterde Lviv in Oekraïne, voor minstens vijf jaar

Verder wil Breda helpen bij de terugkeer van Oekraïense vluchtelingen, maar ook bijdragen aan de organisatie van een technologieforum dat de economie van Lviv moet stimuleren.

West-Oekraïne

Dat staat in een brief die wethouder Boaz Adank (Internationale Betrekkingen, VVD) heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Hij wil weten of de fracties ook iets zien in deze samenwerking met het in het westen van Oekraïne gelegen Lviv.

Zelf ziet Adank wel brood in de stedenband. Al snel na de Russische inval in februari van dit jaar is Breda gaan werken aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Tegelijkertijd werd contact gezocht met de Poolse zusterstad Wroclaw. Daar waren na het begin van de oorlog meer dan honderdduizend vluchtelingen terecht gekomen, met alle gevolgen die dat heeft voor de leefbaarheid in de stad.

Generaal Maczek

Omdat Wroclaw een band heeft met Lviv lag het in de lijn der verwachting dat Breda zich de problemen in zowel de Poolse zusterstad, als die in Lviv zou aantrekken. Al was het alleen maar omdat de bevrijder van Breda, generaal Stanislaw Maczek, vlakbij Lviv is geboren. Dat was in de tijd dat dit nog een Poolse stad was en Lwòw heette. Volgens Adank is er daarom een ‘logische driehoek Wroclaw-Breda-Lviv’.

Intussen zijn er verschillende ontmoetingen geweest tussen de stadsbesturen, waarbij ook Eurocommissaris Frans Timmermans een keer bij aanwezig is geweest. Het resultaat: een stedenband.

Directe nood

Volgens wethouder Adank gaat het er ‘op korte termijn vooral om Lviv te ondersteunen bij directe nood, het faciliteren van terugkeerprogramma’s voor Oekraïense vluchtelingen en het gezamenlijk organiseren van een technologieforum om de economie te stimuleren’.

Quote De wederop­bouw­be­hoef­ten zijn enorm. Boaz Adank, wethouder Internationale Betrekkingen Breda Voor de lange duur wordt het een echt EU-project. Dan wordt bekeken hoe kan worden samengewerkt op het gebied van stedelijke ontwikkeling, herstel, uitwisseling van studenten en docenten, samenwerking op gebied van cultuur, economie, handel, duurzaamheid en milieu.

De uitdaging is groot, aldus de wethouder ,,De wederopbouwbehoeften zijn enorm. De fysieke vernietigingen, zoals die van flats, huizen, scholen, ziekenhuizen en infrastructuur, springen daarbij het meest in het oog’’, aldus Adank. ,,Herstel en wederopbouw vereisen enorme financiële bijdragen en een gecoördineerde aanpak. De EU zal daar een cruciale rol in moeten vervullen.’’

De stedenband duurt tot 2027. Daarna kan worden besloten of het zin heeft om de samenwerking tussen Breda en Lviv door te zetten.