Breda gaat schelden en sissen bekeuren

En Toen De vlotte pen van kapper Christiaan Schraven

9:00 BREDA - In het voorjaar van 2017 publiceerde BN DeStem tien verhalen van Christiaan Schraven over diens jeugd in de Ginnekenstraat. Aangevuld met nog meer anekdotes over het Breda van weleer verschijnen zijn pennenvruchten nu in boekvorm: ‘Mijn jaren vijftig in Breda’.