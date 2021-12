Breda gaat proefdraaien met digitale gehandicaptenparkeerkaart: ‘Het moet makkelijker’

Daarom heeft wethouder Greetje Bos (Parkeren, VVD) een overeenkomst getekend met achttien andere gemeenten en de Coöperatie Parkeerservice, die allemaal deelnemen aan het project Digitale GPK dat nu wordt opgestart.

Beschikbare parkeerplekken

Dat schrijft Bos in een brief die ze aan de gemeenteraad heeft gestuurd. ,,Het moet voor gebruikers van een gehandicaptenparkeerkaart makkelijker worden om, bijvoorbeeld via een app, op te zoeken welke parkeerregels er op een specifieke locatie gelden. Ook moeten ze beter inzicht krijgen in de parkeerplekken die beschikbaar zijn’’, aldus de wethouder.

In het project wordt gewerkt aan een digitale vergunning die overal in het land geldig zou moeten zijn. De gebruikers hoeven dan niet langer in elke gemeente die ze bezoeken achter een vergunning aan.

Meer duidelijkheid

Op dit moment maakt elke gemeente zijn eigen regels, maar volgens Bos vragen automobilisten die gebruikmaken van de gehandicaptenparkeerkaart al langer om meer duidelijkheid. Daar komt bij dat steeds vaker scanauto’s worden ingezet om het betaald parkeren te controleren.

Soms kunnen die scanauto’s niet uit de voeten met papieren gehandicaptenparkeerkaarten. Dat leidt dan weer tot onterechte bekeuringen, gevolgd door ergernis en administratief gedoe. Dat is ook een goede reden om de vergunning te digitaliseren. Bovendien kan zo’n digitale GPK helpen bij het bestrijden van fraude met gehandicaptenparkeerkaarten, vermoedt Bos.

Resultaten

Of de digitale gehandicaptenparkeerkaart daadwerkelijk in Breda wordt ingevoerd is afhankelijk van de resultaten van het project Digitale GPK. Ook moet de gemeenteraad er uiteindelijk ook groen licht voor geven.