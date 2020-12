Breda gaat op voor meest gastvrije stad van Europa in 2030: ‘Stip aan horizon’

BREDA - Breda gaat op voor de meest gastvrije binnenstad van Europa in 2030. Dat is de ambitie die het Ondernemersfonds, Breda Marketing en de gemeente neerleggen in de concept-binnenstadsvisie. Ondernemers en burgers mogen nu eerst nog input leveren voor de definitieve versie.

Na het binnenhalen van de erkenning Beste Binnenstad is een nieuwe stip aan de horizon nodig, aldus de opstellers van de visie. ,,Breda staat in de top 10 van best bezochte steden. Een stad waar van nature mensen elkaar ontmoeten uit binnen- en buitenland, om te winkelen en het leven te vieren. Een plek waar veel belangen samenkomen; van ondernemers, eigenaren, bewoners en bezoekers. De druk op de binnenstad neemt echter toe en de concurrentie staat niet stil.”

De opstellers vervolgen: ,,Hoe zorgen we er samen voor dat de binnenstad een aangename en aantrekkelijke plek blijft waar de belangen in balans zijn? Hoe ontwikkelen we de binnenstad van Breda van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’?”

Input leveren

Bewoners en ondernemers van de binnenstad worden uitgenodigd om input te leveren. Dat kan op drie manieren: tussen 2 en 16 december kunnen zes stadswandelingen worden gelopen (sfeergebieden in de binnenstad). ,,Het enige dat je nodig hebt is een smartphone: app foto’s, filmpjes of antwoorden door.”

Een andere mogelijkheid om in te spreken is op 9 december op een digitaal stadsgesprek, tussen 19.00 en 20.45 uur. Op PlanBreda.nl is hierover meer informatie te vinden. Jos Koniuszek, voorzitter Ondernemersfonds: ,,Gastvrij zijn zit in onze genen, de beste plaats om dat te laten zien is onze historische binnenstad.”